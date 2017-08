Piloto Marcelo Marusso volta a vencer

Marusso afirmou ao LIBERAL que a etapa disputada no distrito de Tupi foi emocionante. “Choveu o tempo todo. Foi muito importante a tomada de tempo. Quem largou na frente, soube manter a posição. Mesmo com a pista molhada, ninguém aliviou. Os corredores pisaram fundo”, disse.

O rival conseguiu um terceiro lugar (primeira prova) e uma quinto (segunda prova), que lhe garantiram a segunda melhor pontuação da etapa. Assim, Pitolli chegou aos 245 pontos na classificação geral, só dois atrás do líder. Faltam quatro etapas para o final do campeonato. Foto: Marcelo Faé Ferreira / PDC / Divulgação - 29-09-2016

A etapa piracicabana da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo foi de arrepiar. O líder da temporada, Marcelo Marusso, ganhou uma das duas provas disputadas na manhã deste sábado. Assim, ele se manteve no topo da tabela de classificação geral, com 247 pontos. Mas a briga pelo título está mais quente que nunca. E seu principal adversário é Douglas Pitolli.

Marusso concluiu a primeira corrida apenas na sétima colocação, o que lhe garantiu o direito de largar na primeira fila para a segunda corrida. Assim, largando bem, ele administrou a vantagem e liderou a prova de ponta a ponta.

Os resultados

A pontuação final da categoria Pró na etapa de Tupi mostrou Rogério Pompermayer em 1º lugar com 45 pontos; Douglas Pitolli em 2º, com 41; e Felipe Santo André em 3º, também com 41 pontos. Na categoria Light, a classificação final mostrou Mayckon Mota comn 23 pontos; Ricardo Travaglia com 17, e Cândido Neto, com 13.