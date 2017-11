Piloto britânico morre em acidente de moto no GP de Macau

O piloto britânico Daniel Hegarty morreu neste sábado na prova de moto do GP de Macau, na China. Ele sofreu grave acidente na sexta volta da corrida de rua, que conta também com outras categorias, não resistiu aos ferimentos e faleceu no caminho até o hospital, segundo a organização da prova.

Hegarty, de 31 anos, perdeu o controle da sua moto, da equipe Topgun Racing Honda, e foi arremessado com força contra as barreiras do traçado de rua. O impacto foi tão violento que o piloto perdeu o capacete no acidente e permaneceu inerte no asfalto. Ele recebeu atendimento médico na hora, mas não resistiu a caminho do hospital.

LEIA TAMBÉM: Hamilton diz viver melhor momento da carreira na Fórmula 1 e nega relaxamento

A corrida foi interrompida imediatamente após o acidente fatal e não teve reinício. O piloto Glenn Irwin, da Irlanda do Norte, foi declarado o vencedor da prova. Era a segunda participação de Hegarty na prova anual. Na edição do ano passado, ele terminou no 16º lugar.