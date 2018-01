Pé de Chumbo divulga calendário para 2018

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A organização da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo divulgou na noite de desta quinta-feira (11) o calendário das 10 etapas previstas para a temporada 2018. A abertura está marcada para o dia 3 de março, no Kartódromo San Marino, em Paulínia. Outra rodada com o local já conhecido é a quinta, no dia 29 de junho, que será em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

No primeiro semestre, além da etapa de abertura e da prova, o PDC vai às pistas nos dias 24 de março, 21 de abril e 19 de maio. Está prevista uma pausa na disputa em julho, para revisão de equipamentos. O campeonato prosseguirá nos dias 18 de agosto, 22 de setembro, 20 de outubro, 24 de novembro e 8 de dezembro. Os locais de oito das 10 provas passam por análise da organização, que ainda se reunirá no dia 24 deste mês para definição do regulamento.

PARCEIRO. A Associação de Kart Pé de Chumbo também anunciou nesta semana o Tatu Shopping Frutas como novo parceiro da categoria, se juntando a Sópneus, Goodyear, Paris Hidroluz e Help Móvel. O acordo foi definido em reunião entre Marcelo Marusso e Marcelo Contatto, representantes do PDC, e Geraldo Asbahr Rodrigues, diretor do Tatu. A empresa terá sua logomarca na viseira de todos os pilotos, além de aparecer nas peças publicitárias do campeonato.