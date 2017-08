Pé de Chumbo acelera para a reta final do torneio

Na Light, que reúne os pilotos mais novos e também alguns sem tanta experiência, Cândido Neto lidera com 93 pontos, seguido por Carlos Barbosa, com 88, Willian Saura, com 87, e Ricardo Travaglia e Carlos Valladão, ambos com 70.

A classificação tem os três primeiros separados por apenas dois pontos: Marcelo Marusso (206 pontos), Douglas Pitoli (204) e Rafael Contato (204). Fecham o Top 5 os pilotos Rogério Pompermayer, com 189 pontos, e Carlinhos Carrion, com 187. “Julho damos férias para todo mundo, até porque muitos aqui têm suas famílias, filhos pequenos em férias escolares e podem querer viajar. Mas nas últimas semanas todos voltaram a acelerar e treinar, porque agora o campeonato vai para a reta de chegada”, comentou Marcelo Marusso, que também preside a Associação PDC (Pé de Chumbo).

Passada a folga de meio de ano, os motores da Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo voltam a roncar após 50 dias neste sábado, com a sexta etapa da temporada no ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo), no distrito de Tupi, em Piracicaba. A competição vai para a sua segunda metade com uma briga de tirar o fôlego pela liderança da categoria Pro, a principal da disputa.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A corrida deste sábado no ECPA tem briefing marcado para as 8h30. A primeira corrida terá largada às 9h10, enquanto a segunda bateria está programada para as 11 horas. Depois do ECPA, o Pé de Chumbo vai ao Kartódromo San Marino, em Paulínia, para a sétima etapa, em setembro.

A primeira etapa do ano, em março, em Paulínia, teve vitória de Felipe Santo André, o Tite, nos critérios de desempate, após igualdade em pontos com Marcelo Marusso. Novamente em Paulínia, a segunda etapa terminou com Douglas Pitolli no topo. Ele voltaria a vencer na terceira etapa, em Limeira. Rogério Pompermayer dominou a quarta etapa, outra vez em Paulínia. Giovanni Pamfílio completou a primeira metade do torneio com vitória em Vespasiano (MG).