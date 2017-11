Moraes Jr. tenta ‘esticar’ disputa no Mercedes-Benz Challenge

Palco da primeira prova do ano, em abril, o traçado goiano tem o status de circuito mais valioso da temporada em virtude de, somadas as duas provas, conceder mais pontos do que os demais.

O objetivo do piloto de 17 anos será impedir que o atual líder, Cláudio Simão, com 94 pontos, se sagre campeão antecipadamente. Matematicamente, os sete primeiros da classificação geral ainda nutrem expectativa de brigar pela taça.

O Mercedes-Benz Challenge volta neste domingo ao Autódromo de Goiânia, local da etapa de abertura da temporada 2017, para a disputa da sétima e penúltima prova da competição. A corrida é cercada de grande expectativa. Na categoria C 250 Cup, o americanense André Moraes Junior tem surpreendido e aparece na segunda colocação, com 77 pontos. Foto: Divulgação

“Serão decididos em Goiânia quase 25% dos pontos colocados em jogo em 2017. É a pista que mais pontos concederá na temporada e, portanto, é também a mais importante do campeonato em 2017”, diz Cláudio Simão, vencedor da etapa goiana em abril. A prova deste domingo terá largada às 10 horas.

STOCK CAR. Na sequência da corrida do Mercedes-Benz Challenge, o Autódromo de Goiânia receberá também a penúltima etapa do anoda Stock Car, com primeira bateria às 13 horas e segunda, às 14h10. A equipe TMG Racing, de Americana, que em função de uma parceria se apresenta na atual temporada como Shell Racing, tem boas lembranças do traçado goiano.

Foi lá que, na primeira visita à pista na temporada, Ricardo Zonta conseguiu a primeira vitória do time no ano, fazendo dobradinha com o colega de equipe Átila Abreu. No momento, a briga pelo título está reservada a três pilotos: Daniel Serra (289 pontos), Thiago Camilo (279) e Átila Abreu (223).