Mercedes marca lançamento do seu carro para 23 de fevereiro

A Mercedes ainda não definiu quem será o companheiro de equipe do inglês Lewis Hamilton em 2017, mas já definiu a data de apresentação do seu carro para a próxima temporada da Fórmula 1. Nesta quarta-feira, a equipe anunciou que revelará o seu próximo bólido em 23 de fevereiro, no circuito de Silverstone, na Inglaterra.

O novo carro da Mercedes, o F1 W08, dará algumas volta de instalação e completará um dia de filmagens na tradicional pista, palco do GP da Inglaterra, às vésperas do início dos testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1, previstos para começar em 27 de fevereiro, no circuito de Barcelona, na Espanha.

O evento de lançamento do novo carro da Mercedes também permitirá que alguns torcedores se encontrem com Hamilton e o novo piloto da equipe, que ainda não foi anunciado e vai substituir o alemão Nico Rosberg, que decidiu se aposentar da Fórmula 1 após conquistar o título mundial em 2016 – o finlandês Valtteri Bottas, hoje na Williams, é o mais cotado para sucedê-lo.

Há grande expectativa para o lançamento do novo carro da Mercedes, pois a equipe dominou os últimos três campeonatos, mas o regulamento técnico da Fórmula 1 impôs mudanças relevantes nos carros para a temporada 2017, com a intenção de torná-los mais velozes.

A Mercedes é apenas a segunda equipe a anunciar a data de lançamento do seu novo carro, o que também já havia sido realizado pela Ferrari, que o fará em 25 de fevereiro, no circuito de Fiorano, na Itália.

A temporada 2017 da Fórmula 1 será aberta em 26 de março, quando vai ser disputado o GP da Austrália, no circuito de Melbourne.