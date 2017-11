Massa se diz satisfeito com rendimento em primeiros treinos livres no Brasil

Felipe Massa começou bem o fim de semana do seu último GP do Brasil de Fórmula 1. Ciente das limitações da Williams, o piloto brasileiro ficou satisfeito com o rendimento apresentado nos dois primeiros treinos livres, nesta sexta-feira. Ele foi o sétimo mais veloz na sessão de abertura e o oitavo no segundo treino do dia, ambos realizados sob forte calor no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

“Treinamos dentro daquilo que a gente pode. Foi um dia bom, me senti bem no carro, na pista, com os pneus. É sempre bom pilotar em Interlagos, numa pista que a gente conhece há tanto tempo. Sem dúvida, foi um bom dia para a gente”, avaliou o piloto da Williams.

Massa começa o fim de semana do GP com a meta de superar Force India, Renault e McLaren. E, no primeiro treino livre, ele deixou os seis carros para trás. No segundo, só não superou a Force India do francês Esteban Ocon. E foi por pouco: 1min10s373 contra 1min10s306, registrado pelo rival.