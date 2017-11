Massa diz esperar despedida emotiva da F-1 em Abu Dabi

Depois de disputar sua última corrida como piloto de Fórmula 1 em Interlagos, o brasileiro Felipe Massa afirmou nesta segunda-feira que espera por uma “despedida emotiva” na sua prova final na categoria, em Abu Dabi, no fim de semana. A corrida no Circuito de Yas Marina será a última da temporada 2017.

“Terei um fim de semana emotivo por ser minha corrida final com a Williams e também minha última na Fórmula 1. Estou ansioso para isso e pretendo curtir cada momento para terminar minha carreira na Fórmula 1 com um bom desempenho!”, afirmou o piloto, que não teve seu contrato renovado com a equipe inglesa.

Com esta expectativa, Massa quer aproveitar as qualidades do circuito localizado nos Emirados Árabes Unidos. “Abu Dabi sempre é uma corrida boa, um lugar que gosto de visitar. O público enlouquece aqui. Há muitas festas e barcos ao redor do traçado e a infraestrutura é uma das melhores do mundo”, declarou o piloto da Williams.