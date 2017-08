Massa conta com bom retrospecto em Monza para fazer bonito no domingo

Foto: Studio Colombo - Pirelli

Felipe Massa entra em ação no fim de semana em um cenário que conhece muito bem. Ex-piloto da Ferrari, ele teve o apoio dos torcedores em muitas oportunidades em Monza. No próximo domingo, o brasileiro volta a atuar no circuito e chega embalado para a disputa do GP da Itália de Fórmula 1.

Massa nunca venceu em Monza, mas tem no currículo quatro terceiras colocações no circuito, incluindo duas já como piloto da Williams. “Monza é uma pista que eu adoro, e trata-se de um país no qual eu adoro correr. Eu consegui ter dois pódios pela Williams em Monza, e seria realmente legal conseguir outro”, declarou.

Foi neste circuito, aliás, que Massa subiu ao pódio pela última vez, em 2015. E ele espera ter novamente a seu favor o apoio dos fanáticos torcedores italianos para voltar a fazer bonito por lá. “É uma ótima pista, com incríveis fãs de Fórmula 1. Então, é sempre um grande prazer pilotar em Monza.”