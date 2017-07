Márquez vence na Alemanha, assume a liderança e esquenta briga na MotoGP

Dovizioso, líder do campeonato até o início da corrida deste domingo, caiu para o terceiro posto. Tem agora 123 pontos. E o multicampeão Valentino Rossi ocupa a quarta colocação, com 119 pontos.

Com sua segunda vitória na temporada, Márquez chegou aos 129 pontos, dando um salto na tabela. Passou do quarto para o primeiro lugar. Deixou pelo caminho os italianos Andrea Dovizioso e Valentino Rossi e o compatriota Maverick Viñales, que é o segundo colocado, com 124.

Numa das temporadas mais acirradas dos últimos anos, a MotoGP tem novo líder. É o espanhol Marc Márquez, que assumiu a ponta neste domingo ao confirmar o amplo domínio no circuito de Sachsenring, em Hohenstein-Ernstthal. O piloto da Honda, atual campeão mundial, faturou a quinta vitória seguida na etapa alemã do campeonato. O local Jonas Folger e o também espanhol Dani Pedrosa completaram o pódio.

O resultado deste fim de semana confirmou a familiaridade de Márquez com o circuito alemão. No total, ele faturou sua oitava vitória em Sachsenring, sendo a quinta seguida pela MotoGP. O espanhol também venceu neste traçado por três vezes em categorias inferiores: Moto2 e Moto3. O segundo colocado da prova também obteve um feito importante neste domingo. Jonas Folger se tornou o primeiro alemão a subir ao pódio na etapa alemã da MotoGP.

Largando na pole position pelo oitavo ano seguido, Márquez só foi ameaçado uma vez ao longo das 30 voltas em Sachsenring. Ele perdeu a liderança da prova para Folger, da Tech3, na sexta volta. Mas retomou a ponta quatro giros depois, aproveitando erro do rival da casa.

LEIA TAMBÉM: Malásia deixará o calendário da Fórmula 1 após GP em outubro

Daí em diante, Folger manteve a perseguição ao espanhol, porém sem oferecer maior ameaça. Nas voltas finais, Márquez abriu vantagem e cruzou a linha de chegada com tranquilidade. Já Pedrosa, da Honda, fez corrida consistente desde a largada. No entanto, não conseguiu se aproximar dos adversários. Ele chegou em terceiro quase oito segundos atrás do segundo.

Na briga pelo campeonato, Valentino Rossi largou em nono neste domingo e fez boas disputas com Cal Crutchlow e Dovizioso ao longo da prova. Mas o piloto da Yamaha não conseguiu passar do quinto posto na linha de chegada. Dovizioso foi apenas o oitavo colocado, perdendo a ponta do campeonato. E Viñales, que também já liderou o campeonato, terminou na quarta colocação.

Após estas seguidas mudanças no topo do campeonato, os pilotos e as equipes terão um recesso de um mês antes do início da segunda metade da temporada. A próxima etapa será disputada somente no dia 6 de agosto, no circuito de Brno, na República Checa. Será a décima de 19 corridas previstas para este ano.

Confira os dez primeiros colocados da etapa alemã da MotoGP:

1º – Marc Márquez (ESP/Honda), em 40min59s525

2º – Jonas Folger (ALE/Tech 3), a 3s310

3º – Dani Pedrosa (ESP/Honda), a 11s546

4º – Maverick Viñales (Yamaha), a 14s253

5º – Valentino Rossi (ITA/Yamaha), a 14s980

6º – Alvaro Bautista (ESP/Pull&bear Aspar), a 16s534

7º – Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 19s736

8º – Andrea Dovizioso (ITA/Ducati), a 20s188

9º – Johann Zarco (FRA/Tech 3), a 21s138

10º – Cal Crutchlow (ING/LCR Honda), a 24s210