Márquez é o mais rápido na República Checa e garante 4ª pole do ano

O espanhol Marc Márquez mostrou neste sábado por que é o líder do equilibrado Mundial de MotoGP deste ano. No circuito de Brno, o piloto da Yamaha cravou a melhor volta do treino classificatório e garantiu a pole para a prova de domingo. Esta, aliás, será a quarta vez que o tricampeão da categoria sairá na frente nesta temporada.

Para cravar a pole novamente, Márquez completou sua melhor volta neste sábado em 1min54s981. O piloto foi o único a conseguir bater a casa de 1min55s. Com isso, deixou para trás o multicampeão Valentino Rossi, da Itália, que sairá na segunda posição depois de cravar 1min55s073.

A terceira colocação no grid ficou com o experiente espanhol Dani Pedrosa, que marcou 1min55s119. O italiano Andrea Dovizioso cravou 1min55s441 e sairá em quarto. O britânico Cal Crutchlow, com 1min55s489, e o espanhol Jorge Lorenzo, com 1min55s552, completam os seis primeiros colocados.