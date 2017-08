Márquez é o mais rápido em Silverstone e crava a quarta pole seguida na MotoGP

Após ser o mais rápido dos treinos livres na sexta, o britânico Cal Crutchlow continuou surpreendendo e cravou a terceira colocação no grid, ao marcar 2min00s106. A quarta posição ficou com outro concorrente ao título, o espanhol Maverick Viñales, que fez 2min00s341.

Márquez foi o único a andar abaixo da casa dos dois minutos neste sábado. O espanhol, líder da temporada, completou sua melhor volta em 1min59s941, pouco à frente do italiano Valentino Rossi. O multicampeão da MotoGP sairá na segunda colocação no domingo, depois de marcar 2min00s025.

Em meio a uma das temporadas mais equilibradas da MotoGP nos últimos tempos, aos poucos o espanhol Marc Márquez vai se desgarrando dos adversários. Pódio nas últimas cinco provas, o piloto da Honda alcançou neste sábado sua quarta pole position consecutiva e garantiu o direito de largar na frente na etapa da Grã-Bretanha, que acontecerá no domingo, no circuito de Silverstone.

A quinta posição ficou com o espanhol Jorge Lorenzo, que voltou a enfrentar problemas com sua Ducati, mas os superou para marcar 2min00s399. Pior para o italiano Andrea Dovizioso e o espanhol Dani Pedrosa. Na luta pelo título, eles ficaram um pouco distantes dos concorrentes e sairão na sexta e sétima posições, respectivamente.

Esta foi a sexta pole de Márquez na temporada, sendo que o espanhol tem 71 na carreira. Sensação da MotoGP aos 24 anos, ele tenta repetir o feito de 2013, 2014 e 2016, quando conquistou o Mundial.

E se o campeonato segue equilibrado, Márquez vem abrindo distância na ponta a cada prova. Atualmente, o líder da temporada tem 174 pontos, contra 158 de Dovizioso e 150 de Viñales. Rossi, com 141, e Pedrosa, com 139, também seguem sonhando com o título.

Para a briga seguir parelha, no entanto, os concorrentes precisam impedir que Márquez vença pela quarta vez na temporada neste domingo. A prova no circuito de Silverstone está marcada para as 11h30 (de Brasília).