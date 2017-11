Maior velocidade no circuito em Interlagos empolga pilotos da Fórmula 1

A previsão dos organizadores do GP do Brasil se confirmou nesta sexta-feira. Com os carros mais velozes neste ano, o recorde da pista de Interlagos foi quebrado nos treinos livres. A nova marca foi estabelecida pelo inglês Lewis Hamilton. O mais novo tetracampeão da Fórmula 1 registrou a volta mais rápida da história do traçado paulistano ao marcar 1min09s202.

Até então, o recorde em treinos pertencia ao alemão Nico Rosberg, que anotou 1min10s023 em 2014. O melhor tempo em corrida segue com o colombiano Juan Pablo Montoya, com 1min11s473, em 2004. A marca de Rosberg foi superada logo no primeiro treino livre. E não foi somente Hamilton quem deixou o recorde para trás. Outros cinco pilotos correram abaixo daquela marca.

Não foi por acaso. Neste ano, os carros da F-1 estão até 40km/h mais rápidos devido a mudanças técnicas. Por isso, a organização do GP brasileiro esperava pelo novo recorde. Para evitar maiores riscos, ajustes foram feitos nas zebras, o que passou a exigir ainda mais precisão dos pilotos.