Luiz Alves termina em 3º nas 100 Milhas de Piracicaba

Campeão das 100 Milhas de Piracicaba em 2015, o piloto Luiz Augusto Alves, de Sumaré, não conseguiu repetir o feito na edição deste ano. Mesmo assim, ele subiu ao pódio na categoria Turismo A, ao chegar em terceiro lugar, atrás das duplas Rodrigo Stefanini/Rodrigo Huidobro e Renato Rattes/Luis Piccolo. A prova foi realizada no último domingo no ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo) em comemoração aos 250 anos de Piracicaba.

O grid da corrida contou com 27 veículos, sendo oito protótipos na categoria Tubular e 18 carros de Turismo, que percorreram 78 voltas pelo circuito de 2.100 metros do autódromo, num total de 160 quilômetros no traçado. Luiz Augusto Alves correu com seu Gol vermelho, de motor 1.6. Na pista, uma marca importante foi celebrada com a vitória de Athus Biruel, que se tornou o mais jovem piloto a conquistar o bicampeonato da tradicional corrida. Foto: Divulgação

Com apenas 20 anos, o garoto de Araraquara se consagrou com uma vitória madura e incontestável entre os competidores da categoria Tubular. “Acho que foi a vitória mais difícil da minha carreira, principalmente por ter sido no asfalto. Mas estou muito contente pela conquista”, afirmou.