Luiz Alves corre pelo bi nas 100 Milhas do ECPA

Neste domingo acontece mais uma edição das 100 Milhas Piracicaba, tradicional corrida automobilística que encerrará as atividades comemorativas aos 250 anos da cidade, completados na última terça-feira. A prova será disputada no autódromo do ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo). A programação das 100 Milhas prevê os treinos livres hoje, as tomadas de tempo classificatórias amanhã, e a largada às 10 horas de domingo.

Campeão da prova em 2015, o piloto Luiz Augusto Alves, de Sumaré, será o representante da RPT (Região do Polo Têxtil) na corrida. Ele correrá com seu Gol vermelho de motor 1.6. “Essa prova só tem uma vez no ano, é uma das mais tradicionais do interior. A 100 Milhas é uma prova especial. Vencer é muito difícil, mas disputá-la já é uma grande satisfação e terminar também é uma conquista”, comentou Alves. Foto: Divulgação

A corrida contempla carros de turismo e gaiolas tubulares em um único grid, largando lado a lado, mas separados por categorias. Haverá ainda uma prova preliminar de 50 milhas, na categoria de Clássicos. A 100 Milhas Piracicaba surgiu nos anos de 1960, com uma corrida de kart pelas ruas da cidade, quando contava com a presença de grandes nomes como José Carlos Pace e os irmãos Wilson e Emerson Fittipaldi.