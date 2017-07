Lewis Hamilton destaca carro ‘completamente rápido’ após liderar treinos livres

O britânico Lewis Hamilton celebrou o desempenho de sua Mercedes após liderar os treinos livres desta sexta-feira para o GP da Áustria. Para o vice-líder da temporada, seu carro está “completamente rápido” no circuito de Spielberg e propiciará um grande final de semana.

“Foi uma sexta muito boa, sem dor de cabeça por enquanto”, destacou o britânico, que está 14 pontos atrás do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. “O mais importante é que o carro está completamente rápido aqui”.

Confiante em um bom desempenho, Lewis Hamilton também previu uma boa disputa com a Ferrari. “Este carro está bem mais rápido do que aquele que corremos aqui no ano passado”, comparou. “O time está com um bom espírito e estamos prontos para mais uma boa batalha com as Ferraris neste final de semana”.