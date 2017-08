Leclerc coloca Ferrari na frente no 1º dia de testes da Fórmula 1 na Hungria

Líder da temporada 2017 da Fórmula 2, o monegasco Charles Leclerc voltou a andar na frente nesta terça-feira, mas dessa vez no primeiro dos dois dias dos testes coletivos da Fórmula 1 no Hungaroring, circuito localizado nos arredores de Budapeste e que foi palco do GP da Hungria no último fim de semana.

Leclerc participou dos testes desta terça-feira pela Ferrari, equipe que o tem como um dos membros da sua academia de jovens pilotos. E já no final da sessão vespertina (no horário local), ele garantiu o primeiro lugar do dia ao cravar o tempo de 1min17s746 na melhor das suas 98 voltas no dia de treinos marcado pelas altas temperaturas no circuito húngaro.

LEIA TAMBÉM: Ricciardo volta a liderar treino livre na Hungria e deixa Vettel em 2º lugar

Assim, superou o belga Stoffel Vandoorne, que até vinha na liderança e fechou o dia em segundo lugar pela McLaren, com uma desvantagem de apenas 0s088 para Leclerc, tendo marcado 1min17s834, sendo o último piloto a fazer uma volta em menos de 1min18.