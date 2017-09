Lance Stroll e Massa comemoram desempenho das Williams na chuva em Monza

O novato Lance Stroll comemorou o desempenho pessoal – e o de sua Williams – em um sábado de muita chuva que definiu o grid de largada para o GP da Itália de Fórmula 1, que será disputado neste domingo, no circuito de Monza. Beneficiado pela punição imposta aos pilotos da Red Bull – a perda de posições do australiano Daniel Ricciardo e do holandês Max Verstappen por causa de trocas na unidade de potência -, o canadense, de 18 anos, se destacou na pista molhada e largará na segunda posição.

“Eu simplesmente me diverti. Fiquei livre. Parece que nós definitivamente temos um carro mais competitivo na chuva do que no seco. O carro esteve ótimo. A frenagem foi excelente, a tração foi ótima e o equilibro através da (curva) Ascari e os dois Lesmos foi realmente perfeito durante toda a sessão (de treinos). Eu simplesmente joguei o carro e me diverti. Um ou dois momentos aqui e ali (de dificuldades), mas, no geral, foi uma ótima sessão”, analisou o canadense.

Lance Stroll – primeiro canadense a ocupar a primeira fila em uma corrida desde Jacques Villeneuve, também com uma Williams e em Monza, em 1998 – está otimista para a prova e espera por mais chuva no horário da prova, apesar de considerar a hipótese improvável devido à previsão do tempo. O piloto revelou que a despreocupação com os adversários será utilizada como estratégia pessoal para a corrida.