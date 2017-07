Hamilton volta a liderar treino livre e fecha sexta-feira em primeiro na Áustria

O britânico Lewis Hamilton dominou o primeiro dia de atividades do GP da Áustria. Após liderar o treino livre inicial no circuito de Spielberg, o piloto da Mercedes repetiu o resultado na segunda atividade desta sexta-feira, assegurando a condição de mais rápido do dia de abertura dos trabalhos da nona das 20 provas da temporada 2017 da Fórmula 1 e já despontando como favorito a vencer a prova do próximo domingo.

Em busca do seu quarto título, Hamilton chegou ao fim de semana do GP da Áustria a 14 pontos do alemão Sebastian Vettel, o líder do Mundial de Pilotos, e com a rivalidade ainda mais acirrada entre eles após o alemão bater o seu carro, roda com roda, com o do britânico na prova anterior, o GP do Azerbaijão, uma situação que arruinou as chances de vitória de ambos.

E ao menos pelo resultado do segundo treino livre, a possibilidade de nova disputa acirrada entre eles é real, afinal, os rivais ocuparam as duas primeiras posições da atividade. Hamilton, que venceu o GP da Áustria no ano passado e já havia liderado o primeiro treino livre, marcou o tempo de 1min05s483, garantindo o primeiro lugar e também o recorde do Red Bull Ring.