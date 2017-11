Hamilton vê Fórmula 1 valorizada com dois tetracampeões em ação

O GP do Brasil de Fórmula 1, no próximo domingo, vai marcar o começo de uma fase inédita na categoria. Com o título conquistado na etapa anterior, no México, pelo inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, pela primeira vez na história serão dois tetracampeões ao mesmo tempo na pista, já que o alemão Sebastian Vettel acumula o mesmo número de conquistas. Para o mais recente campeão, essa coincidência será positiva para o campeonato.

“Acho que isso vai fazer a disputa se tornar mais importante. É incrível termos dois tetracampeões. Quem sabe poderemos ter disputas interessantes nas próximas temporadas”, disse Hamilton nesta quinta-feira, em entrevista coletiva no autódromo de Interlagos. O inglês e Vettel aparecem no ranking de títulos da Fórmula 1 ao lado do francês Alain Prost, outro tetracampeão.

Apenas o argentino Juan Manuel Fangio, com cinco conquistas, e o alemão Michael Schumacher, com sete, somam mais títulos do que a dupla Hamilton e Vettel. “Não tenho como objetivo alcançar o Michael. Quando eu estava começando, eu admirava o (Ayrton) Senna, que é tricampeão. Mas como já superei o número dele, agora penso somente em correr e vencer as provas que tenho”, afirmou o inglês.