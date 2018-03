Hamilton se diz desafiado por aproximação de rivais em 2º treino na Austrália

O inglês Lewis Hamilton abriu a temporada 2018 da Fórmula 1 com boa vantagem na liderança do primeiro treino livre do GP da Austrália, em Melbourne, nesta sexta-feira. A sessão seguinte, contudo, mostrou os rivais em melhor forma, com os três primeiros dentro de um intervalo de apenas três décimos, o que animou o atual campeão da categoria.

“A distância diminuiu um pouco entre todos os carros no segundo treino livre, mas isso é empolgante. É mais desafiador para mim pilotar e tirar ainda mais do carro. Claro que temos que definir o que aconteceu, se eu perdi performance ou se foram eles que ganharam. Mas gostei da pilotagem de hoje”, afirmou o piloto da Mercedes.

Apesar da empolgação, Hamilton admitiu que o rendimento desta sexta pode ficar em segundo plano neste sábado, em razão da previsão de chuva. Se o mau tempo se confirmar, os dados colhidos pelas equipes nos primeiros treinos livres terão pouca utilidade na sessão de classificação, que vai definir o grid de largada.

“Quando esfria, fica melhor. Fica mais fácil. Geralmente, quando esquenta, as outras equipes são favorecidas. Mas estamos todos em posições parecidas”, analisou o inglês. “Amanhã vai chover, até onde sei, e o mesmo deve acontecer no domingo. Ainda não pilotamos com estes pneus na chuva, então será interessante.”

Os compostos da Pirelli preocupam os pilotos por causa das constantes bolhas que surgiram durante as duas baterias de testes da pré-temporada, em Barcelona. “Aqui os pneus não pareceram ter o mesmo problema que tivemos em Barcelona. Pareceu mais normal. Mas é claro que o carro deste ano é mais rápido, então dá uma sensação melhor em qualquer lugar.”

O tetracampeão e seus rivais vão voltar para a pista em Melbourne à meia-noite deste sábado (horário de Brasília) para o terceiro treino livre, com previsão inicial de chuva, após um dia seco nesta sexta. A classificação está marcada para as 3 horas. No domingo, a corrida terá largada às 2h10 (também de Brasília).