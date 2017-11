Hamilton parabeniza Bottas pela pole no GP de Abu Dabi: ‘Que volta’

Campeão da Fórmula 1 com duas corridas de antecedência, o inglês Lewis Hamilton fez questão de parabenizar o companheiro de Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas, pela pole position no GP de Abu Dabi neste sábado.

“Que volta. Ele fez um treino classificatório incrível e só tenho que parabenizá-lo.”, comentou. “Valtteri fez um trabalho excepcional. Estou muito, mas muito feliz por ele hoje”, emendou o tetracampeão do mundo.

Hamilton foi o mais rápido em dois dos três treinos livres e liderou o Q2 do classificatório. O inglês, no entanto, informou que nos momentos finais do treino vacilou. “Fiz o que pude, mas perdi um pouco de ritmo durante o treino. Perdi um décimo e meio na volta um e também nas curvas 5 ou 6.”