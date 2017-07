Hamilton lidera primeiro treino livre do GP da Áustria

Hamilton quebrou o recorde do Red Bull Ring e marcou o melhor tempo utilizando os pneus macios, os mais lentos entre os disponibilizados para todo o fim de semana, com a marca de 1min05s975. Assim, também foi o único piloto a fazer uma volta em menos de 1min06 no primeiro treino livre para o GP da Áustria, prova que foi vencida pelo britânico no ano passado.

Na perseguição ao alemão Sebastian Vettel na luta pelo título da temporada 2017 da Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton começou bem o fim de semana do GP da Áustria, a nona das 20 etapas do campeonato, ao liderar o primeiro treino livre desta sexta-feira no circuito de Spielberg.

O finlandês Valtteri Bottas, que também rodou uma vez, colocou a sua Mercedes em terceiro lugar após cravar 1min06s345. Só aí apareceu Vettel, que tem uma vantagem de 14 pontos para Hamilton na liderança do campeonato e foi mais um dos pilotos a rodar. Ainda assim, fez o tempo de 1min06s424, garantindo a quarta posição.

Vettel foi seguido pelo australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, o quinto colocado com 1min06s620. Com a outra Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen fechou o primeiro treino livre para o GP da Áustria na sexta colocação com o tempo de 1min06s848.

Já a McLaren surpreendeu e conseguiu um resultado encorajador ao colocar os seus dois pilotos entre os dez primeiros colocados no primeiro treino livre no circuito de Spielberg, aninhado em meio a colinas e florestas e que parecia escorregadio nessa atividade, apesar das altas temperaturas na manhã (no horário local) na cidade austríaca.

O belga Stoffel Vandoorne foi o melhor deles ao garantir o sétimo lugar, duas posições à frente do espanhol Fernando Alonso. E entre os dois carros da McLaren ficou o russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, com a relação dos dez primeiros colocados da atividade sendo completada pelo francês Esteban Ocon, da Force India.

O segundo treino livre para o GP da Áustria será disputado ainda nesta sexta-feira, a partir das 9 horas (de Brasília). O horário é o mesmo do treino de classificação no sábado e da largada da corrida no próximo domingo.