Hamilton festeja ‘última sexta da temporada’ e prevê briga apertada com a Ferrari

Depois de terminar na liderança o dia de treinos livres do GP de Abu Dabi, Lewis Hamilton afirmou “estar feliz por esta ser a última sexta-feira da temporada” e deixou claro que espera por uma disputa apertada da Mercedes com a Ferrari na sessão qualificatória para o grid deste sábado e também na corrida de domingo, ambas marcadas para começar às 11 horas (de Brasília).

“Nós completamos muitas voltas hoje e fizemos um bom progresso com o equilíbrio do carro. Temos um pouco de trabalho a fazer, mas sinto que somos bem competitivos aqui”, afirmou o piloto inglês, que correrá com o tetracampeonato mundial assegurado há um bom tempo e agora espera terminar o ano com uma vitória para coroar a sua gloriosa campanha.

LEIA TAMBÉM: 'Carta branca não tem pra ninguém', afirma o novo presidente do COB

E ele não espera vida fácil principalmente em sua disputa com o alemão Sebastian Vettel, vice-líder do Mundial e que ainda luta para garantir o vice-campeonato – 22 pontos atrás do alemão, o finlandês Valtteri Bottas ainda tem chance matemática de alcançar o ferrarista.