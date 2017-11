Hamilton dá troco em Vettel e fecha dia na ponta em Abu Dabi

Com o seu carro calçado por pneus ultramacios da Pirelli, Hamilton “voou baixo” para desta vez levar a melhor sobre o alemão, que neste ano viu o britânico igualar os seus quatro títulos na F-1 e apimentar uma rivalidade que promete viver capítulos históricos em 2018, quando ambos tentarão alcançar os cinco campeonatos obtidos pelo lendário argentino Juan Manuel Fangio. Assim, quem triunfar só ficaria atrás do heptacampeão Michael Schumacher em número de conquistas.

Depois de ser superado por Sebastian Vettel no primeiro treino livre do GP de Abu Dabi de Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton deu o troco no alemão da Ferrari na segunda sessão no circuito de Yas Marina e fechou na liderança o primeiro dia de disputas da prova final da temporada de 2017 da máxima categoria do automobilismo.

Atrás do domínio imposto por Hamilton e Vettel neste primeiro dia do GP de Abu Dabi, o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, foi o terceiro colocado do segundo treino livre ao cronometrar 1min38s180. Ele desta vez ocupou o posto que na sessão inicial foi obtido pelo seu companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen, que terminou a sexta-feira com um sexto lugar.

O talentoso piloto percorreu a sua melhor volta em 1min38s894 e também foi superado pelos finlandeses Kimi Raikkonen, da Ferrari, e Valtteri Bottas, da Mercedes, que ficaram respectivamente na quarta e quinta posições com 1min38s352 e 1min38s537.

Felipe Massa, que havia sido o nono colocado no primeiro treino do dia, caiu duas colocações no segundo e fechou em 11º lugar com a sua Williams. Ele fez a melhor de suas voltas em 1min39s635, tendo sido superado também pelo mexicano Sergio Pérez e pelo francês Esteban Ocon, ambos da Force India, pelo alemão Nico Hülkenberg, da Renault, e pelo espanhol Fernando Alonso, da McLaren, que fecharam, nesta ordem, o Top 10.

Logo atrás do piloto brasileiro, que fará a sua despedida da Fórmula 1 neste GP de Abu Dabi, ficou o belga Stoffel Vandoorne, 12º pela McLaren. Já o canadense Lance Stroll, companheiro de Massa na Williams, terminou em 14º.

A sessão de qualificação para grid do GP de Abu Dabi será realizada às 11 horas (de Brasília) deste sábado, mesmo horário da largada da corrida de domingo. Na prova, Vettel tentará assegurar de vez o vice-campeonato mundial. Ele tem 22 pontos à frente de Bottas, único que poderia lhe roubar o posto neste fechamento de temporada. Para isso, porém, no mínimo o finlandês teria de vencer a prova nos Emirados Árabes Unidos e ser beneficiado por uma péssima corrida do piloto alemão.