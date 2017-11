Hamilton bate recorde em Interlagos e lidera 1º treino livre

De volta à pista após sacramentar o tetracampeonato, Lewis Hamilton mostrou força nesta sexta-feira na abertura dos trabalhos do GP do Brasil de Fórmula 1. O piloto inglês bateu recorde e cravou o melhor tempo do primeiro treino livre do fim de semana no Autódromo de Interlagos. O finlandês Valtteri Bottas foi o segundo mais veloz, confirmando o domínio da Mercedes na pista seca do circuito paulistano.

Com capacete estilizado, com o desenho de quatro estrelas, Hamilton completou a volta mais rápida da história de Interlagos. Aproveitando a maior velocidade dos carros deste ano, o inglês cravou o recorde da pista em treinos ao romper a barreira do 1min10s e passou a baixar o tempo em voltas seguidas até alcançar 1min09s202.

Até então, o recorde em treinos pertencia ao alemão Nico Rosberg, que anotou 1min10s023, em 2014. O melhor tempo em corrida segue com o colombiano Juan Pablo Montoya, com 1min11s473, em 2004. A marca de Rosberg foi superada nesta manhã pelos seis mais velozes do treino livre.