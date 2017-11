Hamilton bate recorde da pista e lidera último treino livre da temporada

Foto: Steven Tee - LAT Images

O último treino livre da atual temporada de Fórmula 1 contou com domínio da Mercedes. O campeão antecipado Lewis Hamilton ainda bateu o recorde da pista do GP de Abu Dabi ao cravar a melhor volta neste sábado em 1min37s627. O finlandês Valtteri Bottas apareceu 0s273 atrás e garantiu a dobradinha.

O finlandês Kimi Raikkonen alcançou a terceira colocação, seguido por seu companheiro de Ferrari, o alemão Sebastian Vettel. Os carros da Red Bull vieram em seguida, com o australiano Daniel Ricciardo e o holandês Max Verstappen.

O espanhol Fernando Alonso, da McLaren, fechou o trabalho com o sétimo melhor tempo, à frente do companheiro de equipe, o belga Stoffel Vandoorne. As dobradinhas só foram quebradas na nona e na décima colocações, com o espanhol Carlos Sainz, da Renault, e o mexicano Sergio Perez, da Force India.