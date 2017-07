Hamilton aceita desculpas de Vettel, mas critica FIA por punição branda

Na véspera do início das atividades do fim de semana do GP da Áustria, o tema na Fórmula 1 ainda é a manobra em que Sebastian Vettel bateu, roda com roda, a sua Ferrari na Mercedes de Lewis Hamilton no Azerbaijão, quando os carros estavam sob safety car, logo após uma diminuição de velocidade do britânico provocar um toque entre eles.

Nesta quinta-feira, ambos participaram de entrevista coletiva promovida pela Fórmula 1 no circuito de Spielberg, com Vettel assumindo a responsabilidade pelo ato e pedindo desculpas. Hamilton até as aceitou, mas reclamou que a justiça não foi feita.

“Foi o movimento errado pilotar ao lado dele e bater em seu pneu. Eu acho que isso é o que todos vocês querem ouvir”, disse Vettel. “Estou orgulhoso do ato? Não. Posso voltar no tempo? Não. Obviamente, o que fiz foi errado e pedi desculpas. Eu cometi um erro e posso entender se ele está chateado. É bom que possamos seguir em frente”.