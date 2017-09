Grechi vence em Nova Odessa e assume 2ª posição na Copa Aro Raceman

Foto: Felipe Fosalusa Ferreira / Divulgação

Após ter conquistado a pole position, Enio Grechi conseguiu se manter na primeira posição, fugindo do pelotão que vinha atrás, e foi o vitorioso da sétima etapa da temporada da Copa Aro Raceman de kart, realizada na noite de quarta-feira no Kartódromo Internacional de Nova Odessa. O piloto fechou as 24 voltas em 22m16s739, vantagem superior a 8 segundos para Matheus Ferreira, que chegou em segundo, e de 22 segundos para Rood Mark, que cruzou em terceiro.

Na classificação geral, Matheus Ferreira é quem aparece na liderança, com 135 pontos. Outros dois pilotos também já ultrapassaram os 100 pontos e brigam pelo título: Enio Grechi (130) e Rafael Zara (107). Pela categoria Light, Eduardo Rizzo foi o vencedor da etapa de quarta-feira, com tempo de 22m39s100.

O líder da categoria é Ricardo Domingos, o Kelé, com 151 pontos. “Alguns pilotos da Light já se mostram capacitados para subir para a Pró. Isto é claramente visto na pista”, comentou Rafael Zara.