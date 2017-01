Force India apresentará seu novo carro em 22 de fevereiro

A Force India se tornou nesta quinta-feira a terceira equipe a revelar a data de apresentação do seu carro para a próxima temporada da Fórmula 1 ao confirmar que isso ocorrerá em 22 de fevereiro. A revelação será feita no circuito de Silverstone, na Inglaterra.

Na Fórmula 1 desde 2008, a Force India viveu em 2017 a sua melhor temporada, ao terminar o Mundial de Construtores na quarta colocação, com 173 pontos, tendo inclusive subido ao pódio duas vezes, ambas com o mexicano Sergio Pérez, o que aumenta a expectativa para a apresentação do carro, com o desejo da equipe de se manter entre as mais competitivas do grid.

Assim, como vem ocorrendo nos últimos anos, o novo carro da Force India, o VJM09, continuará sendo equipado com motores fornecidos pela Mercedes. Assim, a principal novidade será envolvendo os seus pilotos após Pérez e o alemão Nico Hulkenberg formarem a dupla nos últimos quatro anos.

Em 2017, porém, o parceiro de Pérez será o francês Esteban Ocon, que competiu na segunda parte da temporada 2016 pela Manor. Já Hulkenberg optou por se transferir para a Renault.

Antes da Force India, a Mercedes havia marcado a apresentação do seu novo carro para 23 de fevereiro, também em Silverstone. Já a Ferrari o fará em 25 de fevereiro, no circuito de Fiorano, na Itália.

O lançamento dos carros neste ano ganhou importância, pois o regulamento técnico da Fórmula 1 impôs mudanças relevantes nos carros para a temporada 2017, com a intenção de torná-los mais velozes. O próximo campeonato começará em 26 de março, quando vai ser disputado o GP da Austrália, no circuito de Melbourne.