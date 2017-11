‘Fiz outro ano na Fórmula 1 pra ter resultado no Brasil’, diz Massa após 7º lugar

O piloto Felipe Massa, da Williams, estava bastante feliz ao fim do GP do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos, neste domingo. O brasileiro correu pela última vez em casa pela categoria e ressaltou estar muito satisfeito com a sétima colocação, pois desta forma pôde se despedir da torcida com um resultado positivo, ao contrário do abandono na prova no ano passado, quando pretendia se aposentar da elite máxima do automobilismo.

“Eu estava sentindo falta do resultado. Por isso fiz outro ano na Fórmula 1”, brincou o piloto em entrevista ao site oficial da categoria. Massa largou em nono lugar e comemorou bastante a colocação, considerada por ele a melhor possível diante do potencial do carro da Williams e da força dos concorrentes, como as duplas da Mercedes, Red Bull e Ferrari, que ficaram à frente dele na prova.

Em 2016, Massa pretendia deixar a categoria e fez uma prova em Interlagos cercado de muita festa. O piloto bateu, abandonou e deixou o carro aplaudido pelo público e mecânicos das equipes. Em dezembro, porém, o brasileiro resolveu aceitar o convite da Williams para pilotar por mais um ano, decisão da qual não se arrepende. O campeonato de 2017 tem mais uma etapa, em Abu Dhabi, daqui duas semanas.