FIA e F-1 debaterão segurança após incidentes no GP do Brasil

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Fórmula 1 anunciaram nesta quarta-feira que a série de incidentes ocorridos durante o final de semana de disputas do GP do Brasil, realizado no último domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, motivou os organizadores da categoria a colocarem a segurança das provas do calendário da F-1 como um dos assuntos a serem discutidos na próxima reunião do Conselho Mundial de Automobilismo, marcada para o dia 6 de dezembro.

Por meio de nota publicada no site oficial, a F-1 informou que a FIA solicitou à Formula One Management (FOM), entidade que detém os direitos comerciais da categoria, que produza um relatório sobre os incidentes da prova brasileira e apresente o mesmo ao membros do Conselho Mundial neste próximo dia 6.

LEIA TAMBÉM: Érika Miranda vence campeã olímpica e leva o bronze no Mundial de Judô

Na nota, a F-1 preferiu não entrar em detalhes sobre nenhum dos episódios que ocorreram nas proximidades do Autódromo de Interlagos durante o final de semana da corrida, mas deixou claro que existe uma preocupação grande com a possibilidade de se implementar um modelo de segurança mais eficiente que possa servir como referência para todas as provas do calendário de 2018 e até para outras categorias organizadas pela FIA.