Ferrari da última vitória de Schumacher em Mônaco é leiloada por R$ 24,6 milhões

O carro com o qual Michael Schumacher conquistou a sua quinta e última vitória no GP de Mônaco, em 2001, foi vendida em leilão por US$ 7.504.000 (cerca de R$ 24,6 milhões), um recorde da era moderna da Fórmula 1, destacou nesta sexta-feira a categoria máxima do automobilismo por meio de nota em seu site oficial.

Trata-se do modelo F2001, chassis número 211, que ajudou o ex-piloto alemão a conquistar há 16 anos o quarto dos seus sete títulos mundiais, outra marca recorde na F-1. O monoposto foi arrematado por esta alta cifra durante leilão realizado nos Estados Unidos.

Consumada na unidade de Nova York da tradicional casa de leilão Sotheby’s, a venda do carro ocorreu após uma disputa de seis minutos entre oito candidatos que, com suas ofertas antes de o martelo ser batido com o valor final, quase dobraram os US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 13,1 milhões) estimados durante a pré-venda da F2001.