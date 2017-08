Ferrari anuncia renovação do contrato de Sebastian Vettel até 2020

Foto: Zak Mauger - LAT Imagens

Dias depois de Kimi Raikkonen, neste sábado foi a vez de Sebastian Vettel ter o contrato renovado pela Ferrari. Líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 e principal piloto da escuderia italiana, o alemão de 30 anos assinou um novo vínculo por mais três temporadas, válido até o fim de 2020.

Vettel ficaria sem contrato com a Ferrari ao fim da atual temporada, mas a renovação era dada como encaminhada. Afinal, o alemão nunca escondeu o desejo de pilotar pela escuderia, e justamente neste ano foi presenteado com um carro competitivo que o coloca na briga por mais um título da categoria.

O anúncio da renovação aconteceu momentos antes de os pilotos irem à pista para a disputa do treino de classificação para o GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps, marcado para este domingo. E serviu também para colocar fim a qualquer rumor sobre uma possível transferência do alemão para a Mercedes.