Ferrari anuncia renovação do contrato de Raikkonen para 2018

Foto: PixelGhostClyde

Kimi Raikkonen vai permanecer na Ferrari na temporada 2018 da Fórmula 1. Nesta terça-feira, a equipe italiana anunciou, através de um breve comunicado oficial, a renovação do contrato do piloto finlandês por mais um ano.

Esta é a segunda passagem de Raikkonen pela Ferrari, sendo que s primeira foi iniciada em 2007, quando o finlandês trocou a McLaren pela escuderia italiana. E ele foi campeão logo na sua temporada de estreia na equipe, onde permaneceu até 2009, quando deixou a Fórmula 1.

Três anos depois, Raikkonen retornou à categoria máxima do automobilismo mundial. E em 2014 o finlandês voltou a ser contratado pela Ferrari. O piloto, de 37 anos, não venceu nenhuma prova nessa sua volta para a equipe e ocupa a quinta posição no Mundial, 86 pontos atrás do alemão Sebastian Vettel, que lidera o campeonato.