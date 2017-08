Fernando Alonso comemora a melhora do desempenho da McLaren

O espanhol Fernando Alonso comemorou nesta segunda-feira em entrevista ao site oficial da Fórmula 1, na semana que antecede a disputa do GP da Bélgica, a 12.ª etapa do ano, no circuito de Spa-Francorchamps, a melhora do desempenho da McLaren na atual temporada da categoria. O piloto, em seu terceiro ano na escuderia inglesa, havia dado declarações nas quais dizia considerar a ideia de abandonar a F-1 – ele chegou a disputar uma etapa da Fórmula Indy, a tradicional 500 Milhas de Indianápolis.

“À medida que a temporada segue, ficamos cada vez mais fortes. E espero que a segunda metade do ano nos leve a conquistar mais pontos. Esta corrida (na Bélgica) é um desafio para toda a equipe. Como você pisa no acelerador por quase três quartos da volta, faz com que seja um circuito difícil tanto para o carro quanto para o piloto. Sabemos que temos que trabalhar duro para obter qualquer resultado, mas é uma volta longa e há muitas oportunidades de ultrapassagens. Então, continuaremos acelerando para tirar tudo o que pudermos deste fim de semana”, analisou o espanhol.

Fernando Alonso, de 36 anos, também demonstrou entusiasmo pelo retorno às pistas após as férias de verão da Fórmula 1. “Eu adoro a primeira corrida após as férias de verão. É uma grande sensação de voltar descansado, relaxado e recarregado. E pronto para voltar à segunda metade da temporada. Gostei do tempo com a família e os amigos, trabalhei duro no meu treinamento e agora estou ansioso para voltar ao carro”, projetou o piloto da McLaren.