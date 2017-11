Felipe Massa pede mais escolas de pilotos no Brasil

Felipe Massa deixará a Fórmula 1 após o GP de Abu Dabi, no dia 26 deste mês. Sem o vice-campeão da temporada de 2008 no grid do próximo ano, o Brasil ficará sem um piloto na principal categoria do automobilismo mundial pela primeira vez desde 1969. O fim de uma longa sequência brasileira na F-1 preocupa Massa, que pede mais escolas de pilotos no País e cobra uma atuação mais efetiva da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

“Está faltando a escola para preparar os pilotos no Brasil”, afirmou Massa, nesta quinta-feira, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. “A formação dos pilotos hoje em dia é bem mais complicada porque tem menos categorias de base e os pilotos que saem daqui tem que ter o dinheiro para sair logo e ter a chance de correr lá fora”.

As dificuldades na formação, na avaliação do experiente piloto, vêm impedindo a descoberta de novos talentos brasileiros que poderiam ingressar na Fórmula 1 no futuro. “Acho que isso tem muito a ver com a nossa escola, em como está o automobilismo hoje no Brasil. Precisa de mudanças, precisa de uma federação muito mais moderna, que tente seguir o que outras entidades fazem em outros países”.