Equipe de Americana vai bem em testes no Vello Città

A equipe de Stock Car TMG Racing, de Americana, que em função de uma parceria se apresenta na atual temporada como Shell Racing, comemorou o resultado do segundo treino livre da etapa deste fim de semana no Autódromo Vello Città, em Mogi Guaçu. Átila Abreu ficou com a sexta posição e Ricardo Zonta chegou em 14º, mas a apenas 0s1 do Top 10.

Átila até teve um princípio de treino em que não encontrou o melhor equilíbrio no carro, mas ganhou velocidade aos poucos e manteve a rotina de ficar entre os dez primeiros nas atividades de pista em 2017. Daniel Serra foi o mais rápido dos treinos de sexta-feira. Neste sábado, ocorre mais uma bateria de treinos livres. Já a largada da primeira corrida será domingo, às 14 horas, enquanto a segunda prova do dia será às 15h10.

Neste domingo, um piloto de Americana também estará em ação no Vello Città. Trata-se de André Moraes Junior, que compete pela Mercedes Benz Challenge. Nos treinos de sexta-feira, ele foi o mais rápido. A corrida da categoria tem largada prevista para as 10h50.