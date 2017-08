Em retorno, Kubica dá 142 voltas e fica em 4º em teste da Fórmula 1 na Hungria

Kubica sofreu um grave acidade no início de 2011, quando participava de uma prova de rali, tendo sofrido lesões no braço direito. Por causa desse problema, ele precisou deixar a Fórmula 1. Nos últimos meses, começou a esboçar um retorno ao participar de testes pela Renault com carros antigos da categoria máxima do automobilismo.

Robert Kubica teve desempenho considerado impressionante na sua volta à ação na Fórmula 1. Nesta quarta-feira, o polonês participou do segundo e último dia de testes coletivos no Hungaroring, localizado nas proximidades de Budapeste, e fechou a atividade na quarta colocação pela Renault.

Kubica foi o quarto colocado nas atividades com a marca de 1min18s572, um tempo bem próximo do registrado pelo britânico Jolyon Palmer, um dos pilotos da Renault, no treino de classificação do GP da Hungria, com 1min18s415, ainda que o tempo do polonês tenha sido registrado com pneus ultramacios.

Mas mais do que o tempo cravado por Kubica, o que mais chamou a atenção foram as 142 voltas registradas pelo polonês, um pouco a mais do que o dobro do GP da Hungria, que no último domingo teve 70 voltas. E o número só foi inferior nesta quinta-feira ao registrado pelo italiano Luca Ghiotto, que deu 161 voltas pela Williams.

A atividade foi liderada pelo alemão Sebastian Vettel, que venceu o GP da Hungria no último domingo e agora cravou a marca de 1min17s124. Estreando em uma atividade pela McLaren, o britânico Lando Norris, de apenas 17 anos, ficou na segunda posição, com a marca de 1min17s385. O finlandês Kimi Raikkonen, que dividiu o carro da Ferrari com Vettel, ficou na terceira posição, com 1min17s842, sendo o último piloto a fazer uma volta em menos de 1min18.

Kubica foi seguido pelos dois pilotos da Toro Rosso, com Carlos Sainz em quinto lugar e Daniil Kvyat na sexta posição. A Force India também dividiu o seu carro entrs dois pilotos, com o austríaco Lucas Auer, que compete na DTM, em sétimo e o russo Kikita Mazepin, participante da Fórmula 3, em nono. E entre os dois pilotos ficou o britânico George Russell, da GP3, em oitavo lugar, pela Mercedes.

A relação dos dez primeiros colocados foi completada pelo francês Pierre Gasly, da Red Bull. Ghiotto foi o 11º, com o norte-americano Santino Ferrucci, da Haas, em 12º e o japonês Nobuharu Matsushita, debutante em um Fórmula 1, pela Sauber, e que compete na Fórmula 2, na última posição.

Agora, com o fim dos testes no Hungaroring, a Fórmula 1 está oficialmente nas suas tradicionais férias do verão europeu. A próxima etapa do campeonato será o GP da Bélgica, em 27 de agosto.