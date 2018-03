Dois pilotos estreiam pela 2ª etapa do Pé de Chumbo

Dois novos pilotos estreiam na Copa Sópneus Goodyear de Kart Pé de Chumbo neste sábado (24), pela segunda etapa da temporada, no Kartódromo San Marino, em Paulínia. O empresário do ramo imobiliário Fábio Santarosa e o médico Ivan Dantas, que assinaram contrato após a prova de abertura, no último dia 3, integrarão o grid da categoria Light, uma espécie de segunda divisão, em que os dois primeiros conquistarão acesso para a Pró. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A programação deste sábado tem início às 9h50, com a tomada de tempo e primeira bateria. Depois, às 11h30, ocorrerá a segunda bateria da corrida dupla. Para o atual campeão da categoria Pró, Rafael Contatto, a tendência é que a partir de agora os pilotos se mostrem mais à vontade com seus karts.

“Neste ano estamos com o grid maior, motores novos e algumas mudanças de regras que com certeza vão deixar o campeonato mais acirrado. Todos estão se adaptando bem e evoluindo, e espero manter o bom desempenho da primeira etapa para brigar por mais um título”, disse Contatto ao LIBERAL. Ele foi o segundo colocado da etapa de abertura, atrás apenas de Felipe Santo André, o Tite.

GRID. Com os estreantes deste sábado, o grid do PDC passa a ser composto por 27 pilotos, sendo 13 na Pró: Theo Pioli Trevisani, Rafael Contatto, Giovanni Pamfílio, Felipe Santo André, Marcelo Marusso, Marcelo Contatto, Kaique Melo, Douglas Pitoli, Rogério Pompermayer, Carlinhos Carrion, Alberth Janjon, Patrik Camargo Neves e Marcel Torina.

Ao longo do ano, serão dez etapas, passando pelos kartódromos de Araraquara, Vespasiano (MG), Aldeia da Serra, Paulínia, Penha (SC) e Nova Odessa.