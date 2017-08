De contrato novo, Raikkonen lidera 1º treino do GP da Bélgica; Massa bate

Motivado pelo novo contrato com a Ferrari, anunciado na terça-feira, o finlandês Kimi Raikkonen brilhou no primeiro treino livre do GP da Bélgica de Fórmula 1, no tradicional circuito de Spa-Francorchamps. O piloto da Ferrari foi o mais rápido da sessão, marcada por batida de Felipe Massa, deixando para trás o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, e o alemão Sebastian Vettel, seu companheiro na Ferrari.

Raikkonen cravou o melhor tempo da sessão inicial, com 1min45s502, no retorno da F-1 após o recesso de verão europeu, que deixou os pilotos fora da pista por um mês. Maior candidato a desbancar Vettel da liderança do campeonato, Hamilton anotou 1min45s555. Vettel, terceiro mais veloz do treino, marcou 1min45s647.

Este equilíbrio de forças, contudo, poderá mudar nos dois próximos treinos livres na Bélgica. Isso porque ambos os pilotos da Ferrari contaram com pneus ultramacios, os mais rápidos compostos da Pirelli, enquanto Hamilton foi para a pista com os macios, os mais duros à disposição em Spa – são os menos velozes, portanto. O mesmo aconteceu com o finlandês Valtteri Bottas, companheiro do inglês na Mercedes, que foi o sexto mais rápido (1min46s424).