De carro novo, André Moraes Junior abre temporada

De carro novo e responsabilidade elevada, o jovem André Moraes Junior inicia neste fim de semana sua segunda temporada no Mercedes-Benz Challenge. Em 2017, o piloto de Americana, de apenas 18 anos, foi vice-campeão da categoria C-250 Cup. Neste ano, ele correrá na mesma categoria em busca do título inédito, mas agora pela equipe Hot Car Bardahl, que terá cinco carros no grid.

“Em todo começo de temporada é natural ter uma grande expectativa, e neste ano, por estar numa equipe maior, com muitos profissionais envolvidos, tem tudo para ser ainda melhor. Ainda quero sentir o carro nos treinos e na primeira etapa, mas acredito que tenho condições de brigar pelo título de novo”, comentou o americanense. Foto: Divulgação

A primeira etapa do MB Challenge será no autódromo de Cascavel (PR). Com 3.058 metros, a pista possui sete curvas e é uma das mais velozes do Brasil. Os treinos terão início nesta sexta-feira (23) com três sessões livres. Neste sábado (24), os pilotos participarão de mais um treino livre e a definição do grid a partir das 14 horas. A largada da etapa será às 10h30 de domingo (25), com transmissão ao vivo do Bandsports.

“Eu nunca andei em Cascavel, vai ser minha primeira vez lá. Mas treinei bastante no simulador para saber um pouco mais do traçado”, afirmou André Moraes, que neste ano estará a bordo do carro #12.

Na temporada, a competição terá oito etapas, passando também por Curitiba (29 de abril), Interlagos (27 de maio), Curvelo (10 de junho), Campo Grande (29 de julho), Goiânia (26 de agosto), Riviera, no Uruguai (7 de outubro), e outra vez Curitiba (2 de dezembro).