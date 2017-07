Daniel Serra vence Corrida do Milhão e retoma liderança da Stock Car

Foto: Facebook / Reprodução

O piloto Daniel Serra mostrou neste domingo por que está no auge de sua carreira. Duas semanas após brilhar na tradicional 24 Horas de Le Mans, na França, o brasileiro conquistou a vitória na Corrida do Milhão e assumiu a liderança da temporada 2017 da Stock Car. Thiago Camilo, que era o líder do campeonato, acabou abandonando na última volta da prova disputada em Curitiba.

Aos 33 anos, Serra vem acumulando grandes resultados nas últimas semanas. Há quinze dias, venceu a classe LMGTE-PRO, uma das categorias das 24 Horas de Le Mans, com a Aston Martin. De volta ao Brasil, brilhou no sábado ao faturar a pole position da Corrida do Milhão. E, neste domingo, desbancou Camilo, que soma três vitórias nesta prova já tradicional.

Serra venceu a corrida praticamente de ponta a ponta. Exibindo grande performance, com carro consistente, ele só perdeu a liderança por alguns segundos, após parada nos boxes. Mas logo retomou a dianteira e correu para a vitória, sem nem mesmo ser ameaçado por Camilo, que não teve sorte com o “hero push”, o chamado botão da ultrapassagem. Na segunda posição, acabou abandonando a prova na última volta.