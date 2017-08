Crutchlow é o mais rápido no 1º dia de treinos livres da MotoGP em Silverstone

Crutchlow fechou o dia com o tempo de 2min00s897, ficando à frente da dupla da Yamaha formada por Valentino Rossi e Maverick Viñales. O multicampeão Rossi fechou a sexta na segunda colocação, com a marca de 2min01s138, enquanto Viñales foi o terceiro, ao marcar 2min01s168.

O britânico Cal Crutchlow, que corre pela Honda, surpreendeu e foi o mais rápido do dia nos treinos livres para a etapa da Grã-Bretanha de MotoGP, no circuito de Silverstone. Nesta sexta-feira, o piloto deixou os rivais para traz e liderou as primeiras atividades para a prova que será disputada neste domingo.

“Os pneus funcionaram bem, fiz muitas voltas com os pneus e a minha melhor foi na última volta. Por isso, creio que funcionamos bem e melhoramos nos testes de Misano (circuito localizado na Itália). Estou feliz com o trabalho que fizemos lá”, analisou.

O espanhol Aleix Espargaró teve uma performance surpreendente e terminou em quarto lugar nos treinos, com o tempo de 2min01s592, superando o tricampeão e líder da temporada Marc Márquez. O piloto da Honda, que sofreu duas quedas, fechou o dia com o quinto melhor tempo, com 2min01s611.

Se o líder da temporada decepcionou, os veteranos espanhóis Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo foram ainda piores. Lorenzo terminou na sexta colocação, com o tempo de 2min01s655, enquanto Pedrosa viveu dia para esquecer com sua Honda e terminou apenas em 17.º, com 2min02s408.

Marc Márquez lidera uma das temporadas mais disputadas da MotoGP nos últimos tempos, com 174 pontos, seguido por Dovizioso, com 158, e Viñales, com 150. Rossi, com 141, e Pedrosa, com 139, também seguem na briga pelo título. O treino classificatório para a etapa da Grã-Bretanha acontecerá neste sábado, às 10h10 (horário de Brasília), enquanto a prova está marcada para domingo, às 11h30.