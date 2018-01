Com ‘bruxa solta’ no Rally Dakar, multicampeão e ex-técnico do Chelsea abandonam

A “bruxa está solta” realmente no Rally Dakar. Em uma edição com um alto número de acidentes, mais um dos favoritos ao título teve de abandonar a competição off road mais importante do mundo. Nesta quarta-feira foi a vez do francês Sébastien Loeb, nove vezes campeão mundial de rali, ter de desistir da prova por causa de um acidente nas dunas do litoral do Peru, perto da cidade de San Juan de Marcona, logo no início da quinta etapa, que terminou em Arequipa (268 quilômetros cronometrados).

Segundo a organização da prova, o carro de Sébatien Loeb sofreu um acidente em um fosso de areia, sendo que o seu co-piloto, o monegasco Daniel Elena, ficou ferido com muitas dores nas costas. Por essa razão, a dupla se viu obrigada a abandonar o Rally Dakar depois que já estavam com um atraso de três horas nesta quarta-feira.

Um dia antes, nas mesmas dunas de San Juan de Marcona, o britânico Sam Sunderland sofreu uma forte queda, fraturou a coluna e teve de ser retirado de helicóptero do local do acidente. Depois de vencer a primeira e a terceira etapas, o piloto havia assumido a liderança da classificação geral do Rally Dakar, em busca do bi entre as motos. Apesar de ter sido descartada a existência de sequelas, a permanência dele no restante da competição foi vetada pelos médicos.