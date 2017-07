Castroneves triunfa no oval de Iowa e encerra jejum de 3 anos sem vencer na Indy

Agora, este triunfo em Iowa o colocou ainda mais próximo da luta por este almejado inédito título. O brasileiro chegou aos 395 pontos na vice-liderança do campeonato e está apenas oito atrás do neozelandês Scot Dixon, da equipe Ganassi, líder isolado, que neste domingo terminou a prova apenas em oitavo lugar.

A segunda posição da corrida deste domingo foi conquistada pelo norte-americano JR Hildebrand, da Carpenter, que igualou o melhor resultado de sua carreira depois de ter ficado em segundo lugar pela última vez nas 500 Milhas de Indianápolis de 2011. Já o também norte-americano Ryan Hunter-Reay, da Andretti, completou o pódio ao terminar a prova em Iowa na terceira colocação.

O australiano Will Power, da Penske, os norte-americanos Graham Rahal (RLL) e Josef Newgarden (Penske) e o francês Simon Pagenaud (também da Penske) completaram, nesta ordem, o grupo dos sete primeiros colocados, ficando logo à frente de Dixon, o oitavo.

Já o brasileiro Tony Kanaan também assegurou lugar entre os dez primeiros ao fechar a prova na nona posição com sua Ganassi, enquanto o canadense James Hinchcliffe foi o décimo pela Schmidt Peterson.

Assim, Pagenaud também foi aos 372 pontos na terceira posição na classificação geral, que tem Power em quarto, com 350, e Newgarden em quinto, com 347. Kanaan é apenas o oitavo no geral, com 295, atrás também de Graham Rahal, sexto, com 337, e o japonês Takuma Sato, sétimo pela Andretti, também com 337 e atrás do piloto da RLL apenas pelos critérios de desempate. Sato foi apenas o 16º colocado neste domingo.

A próxima etapa da Indy será já no domingo que vem, em Toronto, no Canadá, em um circuito de rua que será o palco da 12ª etapa desta temporada.