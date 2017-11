Campeão de 2017, Hamilton tem recepção calorosa na fábrica da Mercedes

“Este é um dia muito emocionante. Não esperava por mim, agradeço a todos pela recepção calorosa. Nunca vou esquecer deste dia: chegar diante do portão da fábrica e ver todo mundo na calçada para me receber. Estou deslumbrado. Foi um ano incrível, uma jornada incrível junto de todos”, declarou o inglês.

Com grande desempenho de Hamilton, a Mercedes garantiu novamente neste ano os títulos do Mundial de Pilotos e o Mundial de Construtores. A temporada poderá ser coroada ainda pela vitória no GP de Abu Dabi, que vai encerrar o ano da F-1 no domingo. O piloto inglês busca seu 10º triunfo na temporada.