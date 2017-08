Cachorro do Mato terá 40 pilotos na Corrida GP 2h

Foto: Divulgação

A equipe de enduro Cachorro do Mato, de Americana, promove no próximo sábado a Corrida GP 2 horas. Serão 40 pilotos na disputa, todos integrantes da equipe. Os participantes serão divididos em duas categorias distintas. Na categoria Duplas, haverá um sorteio entre 20 pilotos, enquanto na categoria Família, poderão correr, juntos, pais e filhos, irmãos ou primos. A corrida será realizada no Sítio do Kabelinho, em Louveira (SP), com largada às 14 horas e previsão de término às 16 horas. As três melhores duplas serão premiadas com troféus.

O Cachorro do Mato foi fundado em 1999 e tem mais de 500 provas e eventos organizados na história. Considerado o maior grupo de enduro do Estado, o Cachorro do Mato conta com 94 pilotos inscritos atualmente. A grande maioria é de Americana, mas alguns dos membros são também de Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Piracicaba, Sumaré, Limeira, Rio Claro, Campinas, Indaiatuba e até Ipeúna. Para fazer parte da equipe, é necessário receber a indicação de um dos membros já filiados.

Os membros do Cachorro do Mato correm na categoria enduro, modalidade do motociclismo praticada em pistas de terra e circuitos no meio da natureza, com obstáculos. A grande diferença para os ralis é que, enquanto neles o objetivo é cumprir o percurso no menor tempo possível, no enduro o objetivo é atingir um determinado tempo.