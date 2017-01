Cachorro do Mato inicia calendário em Nova Odessa

Fundada em 1999 e com mais de 500 provas disputadas na história, a equipe de enduro Cachorro do Mato abre o calendário da temporada 2017 neste sábado (28), com o Grande Prêmio de Cross Country. O GP será realizado no CT Engenho Velho, em Nova Odessa, com largada às 14 horas. A prova será disputada em duplas, com os motociclistas se revezando de acordo com o cansaço de cada um nas três horas de competição. Foto: Luiza Cazetta / O LIBERAL

“O número de voltas de cada integrante é livre. Se trocar a dupla várias vezes, cansa menos, mas perde tempo nas trocas. Aí entra a estratégia de cada dupla. Ganha a dupla que completar mais voltas, que serão computadas num chip”, explica o presidente do grupo, Tarso Costa. O sorteio das duplas ocorre nesta quinta-feira. Ao longo do ano, o Cachorro do Mato terá 12 eventos, entre corridas, trilhas, passeios e viagens. As motos do grupo deverão passar por lugares como Joanópolis, São Tomé das Letras, Serra da Canastra e romaria a Aparecida.

Segundo Tarso Costa, a grande novidade do Cachorro do Mato neste ano será a criação de uma categoria voltada a pais e filhos, que poderão competir juntos nas provas previstas na temporada. “Juntaremos todos os pais e filhos da equipe para participarem junto com os outros pilotos. Acho que o que menos interessa acaba sendo o troféu. O mais legal disso tudo é a confraternização entre um pai e filho podendo participar juntos de uma prova”, afirma.

Considerado o maior grupo de enduro do Estado, o Cachorro do Mato conta com 94 pilotos inscritos atualmente. A grande maioria é de Americana, mas alguns dos membros são também de Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Piracicaba, Sumaré, Limeira, Rio Claro, Campinas, Indaiatuba e até Ipeúna. Para fazer parte da equipe, é necessário receber a indicação de um dos membros já filiados.