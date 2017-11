Brasil terá sete representantes no Rally Dakar de 2018

O Brasil terá sete representantes na próxima edição do Rally Dakar, que completará 40 anos em 2018. Os pilotos brasileiros vão competir em três das cinco categorias em disputa: carros, quadriciclos e UTVs – as outras duas são motos e caminhões. A competição será realizada entre os dias 6 e 20 de janeiro, novamente na América do Sul.

Jorge Wagenfuhr e Idali Bosse (Mitsubishi Triton) vão representar o Brasil nos carros, enquanto as duplas formadas por Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin (Can-Am) e José Sawaya e Marcelo Haseyama (Polaris) estarão nos UTVs. E Marcelo Medeiros (Yamaha), vai competir nos quadriciclos.

Os sete pilotos vão competir entre Peru, Bolívia e Argentina, segundo confirmou a organização nesta quarta. Ao lançar oficialmente a competição, em Paris, aposta das diferenças de trajetos entre os dois países para propor desafios aos pilotos das cinco categorias.